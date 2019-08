Norske multimiljardären vill inte att döttrarna tar över – söker investerare

Norska miljardären John Fredriksen bjuder in investerare att köpa sig in i hans bolag som ett sätt att minska arbetsbördan. Det uppgav han i en intervju med Finansavisen, rapporterar Reuters.

Den 75-årige Fredriksen avvisade idén att hans döttrar tar över då de inte bör ”leva med arbetsbördan som jag haft”.

Han sade att det finns olika sätt att lämna över kontrollen i hans företagsimperium, som räknar in bland annat oljetankerföretaget Frontline, rederijätten Golden Ocean, borriggsoperatören Seadrill och laxodlaren Mowi.

Ett av sätten uppgavs vara via fusioner där andra industriella aktörer tillåts komma in som största ägare. Fredriksen öppnade även för att externa investerare går in i hans företag så som de är idag.

Frontline har nyligen fått råvaruhandlaren Trafigura som storägare med 8,5 procent av kapitalet. Det skedde genom företagets köp av oljetankers från Trafigura. Fredriksen kontrollerar 42 procent i Frontline.

John Fredriksen har plats 129 på Forbes lista över dollarmiljardärer, med sina 11,2 miljarder dollar vilket motsvarar 110 miljarder kronor.



