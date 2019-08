”Svagare stämningsläge bland företag och hushåll”

Sveriges barometerindikator minskade mer än väntat i augusti. Indikatorn var därmed ned för fjärde månaden i rad.



"Den pekar på ett svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. Mest bidrog ytterligare svagare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator fallit med mer än 25 enheter det senaste året", skriver Konjunkturinstitutet i rapporten.



Barometerindikatorn uppgick till 94,9 under augusti månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 96,0. Föregående månads utfall reviderades till 96,4 från 96,8.



Tillverkningsindustrins förtroende landade på 94,8 under augusti månad. Marknadskonsensus var 96,5. Föregående månads utfall reviderades till 97,1 från 96,9.



Konsumentförtroendet uppgick till 94,0 under augusti månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 96,8. Föregående månads utfall reviderades till 96,5 från 97,7.