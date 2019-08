Fast i möten 15 veckor per år

Vi har ingen lokal.



Så lät det när vi som är 50-plus var unga - vi trodde på fullt allvar att hela vår framtid var i fara för att det var så dåligt med replokaler och ungdomsgårdar där vi växte upp. I dag umgås den yngre generationen på sociala medier och textar hellre krypterade meddelanden som hmd (hur mår du), vgd (vad gör du) och vrf (varför) på Snapchat och Whatsapp än träffas.



Samtidigt driver vi som var unga förr flockvis runt i våra flygplatsterminalstora öppna kontor med samma mantra då som nu:



Vi har ingen lokal.



Att hitta ett ledigt mötesrum kräver en framförhållning som är helt orealistisk om man inte jobbar med statliga långtidsutredningar.



Att med kort varsel flytta fram ett stående veckomöte en timme är lika omöjligt som att spontanboka tvättstugan eller slinka in på en av stadens stjärnkrogar en onsdagskväll på väg hem från jobbet.



Då trodde vi att vi inte skulle överleva till vuxen ålder om vi inte fick hänga med våra polare i nedsuttna manchestersoffor eller runt pingisbordet.



Nu vet vi inte hur vi ska stå ut fram till pensionen om vi måste genomlida alla dessa jobbmöten som hackar sönder arbetsdagen.



Det finns undersökningar som visar att 30 procent av arbetstiden går åt till möten, 50 procent om man är chef.



Och det blir bara värre. I takt med att omorganisationerna kommer allt tätare blir mötena som ska hålla alla uppdaterade om vad som händer allt fler.



Christoph Haug, mötesforskare och doktor i sociologi vid Göteborgs universitet, vet vad det beror på:



”I Sverige finns en organisationskultur som väldigt mycket går ut på konsensus och förankring. Även om beslutet redan är taget håller man gärna ett möte för synpunkter”, har han konstaterat bland annat i en intervju i Svenska Dagbladet.



I USA är konsensustänkandet som vi alla vet inte lika utbrett.



Teslagrundaren Elon Musk har uppmanat sina anställda att resa sig upp och gå från improduktiva möten.



”Det är inte oförskämt att gå, det är oförskämt att tvinga någon att stanna och slösa bort sin tid”, twittrade han förra året när den nya modellen Tesla 3 riskerade att bli försenad.



Och Apple-vd:n Steve Jobs lär ha tackat nej till ett möte med Barack Obama eftersom alldeles för många techhöjdare bjudits in samtidigt - han hade viktigare saker att göra än att sitta av ett möte som inte skulle leda till något konkret.



Men på de svenska arbetsplatserna blir våra skrivbord mindre och mindre för att man ska kunna bygga ännu fler mötesrum.



Det är dags att börja göra som kidsen.



Slacka, whatsappa och instagramma i stället för att sitta av mötena.



Och vem vet, snart kanske vi blivit så effektiva att vi börjar använda oss av samma förkortningar som de. Här är några som skulle kunna funka rätt bra:



upd (uppdatering) brb (be right back) afk (away from keybord)

nvm (never mind) jk ( just kidding) Däremot ska man nog inte ghosta - det vill säga bara sluta att höra av sig, vilket lär vara ett utbrett fenomen i nätdejtingvärlden.

Anna-Stina Atterday är redaktionschef på Veckans Affärer



