Fitnessexperten som ”säljer lycka” rullar in på New York-börsen

Fitness-uppstartsbolaget Peloton, vars verksamhet bygger på cykelträningsprogram på beställning, blir nästa techaktör att gå mot notering i New York, framgår av prospekt som lämnades in till börsen på tisdagen.



Peloton, som säljer träningsprogram med tillhörande spinningcykel för hemmabruk, värderas till 4,2 miljarder dollar och avser nyttja överskottet från aktieemissionen i börsnoteringen till investeringar i teknologi och marknadsföring. Bolaget siktar på att ta in omkring 500 miljoner dollar, framgår av prospektet.



De säljer internetuppkopplade cyklar men ”På den mest grundläggande nivån, säljer Peloton lycka”, uttrycker grundaren John Foley i sitt brev till investerare.



”Men självklart gör vi så mycket mer”, fortsätter grundaren. I Pelotons prospekt kungör de sig som ett fullständigt ”innovationsföretag.”



Detta framgår i Vox.



I sin ansökan om börsnotering, utger de sig för att vara ”teknologi-, media-, mjukvaru-, produkt-, upplevelse-, fitness-, design-, retail-, klädes-, och logistikföretag.”

Liksom flera andra uppmärksammade techbolag som Slack, Lyft och Uber uppger Peloton att det inte är säkert att bolaget kommer att kunna gå med vinst i framtiden. Peloton har dock dubblat volymen av abonnenter i tjänsten till 511.000 på ett år.



Technoteringarna i New York, som skett i en allt raskare takt det senaste året, har inte visat sig vara någon god investering hittills. Uber och Slack har backat 20 procent, Lyft 35 procent och Spotify omkring 7 procent sedan stängningskursen den första handelsdagen. Ett av få undantag i sektorn är bilddelningsappen Pinterest, som stigit 45 procent sedan noteringen i april.



Läs även: Här är 6 vanor som miljardärerna har