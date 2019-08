”Varför är det plötsligt så kallt på börsen för kylskåpsbolaget?”

Dometics aktie backar drygt 5 procent på tisdagsförmiddagen. På måndagseftermiddagen kom statistik som visade att den amerikanska marknaden för fritidsfordon (RV) minskade 23 procent i juli jämfört med föregående år, men den informationen borde inte ligga till grund för dagens kursrörelse.

Det säger Paretos analytiker Fredrik Moregård till Nyhetsbyrån Direkt.

"Informationen kom ut igår vid 16.30-tiden, så marknaden borde ha prisat in det ganska snabbt och amerikanarna borde om inte annat ha prisat in den under deras handelsdag, och där syntes inte alls några kursfall i de bolagen", säger Fredrik Moregård och påpekar att Dometics båda kunder Winnebago och Thor tvärtom steg på Nasdaq-börsen i New York på måndagen.

Under förra året pressades Dometics aktiekurs i takt med att den amerikanska RV-marknaden krympte. Sedan mars i år har en sekventiell förbättring av antalet levererade fordon kunnat skönjas, och Dometic har sedan årsskiftet utvecklats stark med en kursuppgång på över 55 procent.

Dometic kursutveckling 2 år

