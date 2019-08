Nu får studenten som vill höja lärarnas status hjälp – av tunga näringslivsprofiler

“Utbildning är en av vår tids stora ödesfrågor – den kan möjliggöra integration och skapa förutsättningar för ett inkluderande och blomstrande samhälle. Men framförallt rädda en miljökris”, säger Beata Kull, som startade stiftelsen Lärargalan som 20-årig student på ett collage i Louisiana, USA, där hon fick inspiration av det amerikanska skolsystemet och respekten för läraryrket.



“Med dagens lärarbrist är det väsentligt att stärka lärarkåren. Bra lärare är nyckeln till utbildning.”



Just nu håller hon på att ta in pengar till Lärargalan som går av stapeln i november för fjärde året i rad. I år behövs extra mycket pengar då galan kommer att tv-sändas säger Beata Kull. Hittills har hon fått in 2,2 miljoner kronor av de 3 miljoner hon behöver. Näringslivsprofilen Carl Bennet, affärsmannen Greg Dingizian och investeringsbolaget Mellby gårds vd Johan Andersson är några av de som via sina bolag stöttar galan finansiellt. Hon har även fixat sponsorer som Google, Lärarnas Riksförbund, Schoolsoft, läromedelsföretaget Liber och Eric Hieltes stiftelse.



“Det är häftigt att se hur många framstående personer från näringslivet som vill satsa på lärarna. Bara det höjer lärarnas status.”



På galan i november lyfter stiftelsen elevernas favoritlärare för att uppmärksamma förebilder inom yrket och skapa en attraktivare syn på lärarkåren. Stiftelsen utser också “Årets bästa lärare” i ett tiotal kategorier, enligt landets elever, och skapar kunskapsdagar för lärare.



I fjol var huvudpristagarna Alisa Fast, Malmö, Esfir Löfman, Uppsala och Johan Bergström, Gotland.



Bland prisutdelarna finns Emerich Roth, överlevare från Förintelsen, Martin Lorentzon, grundare av Spotify, Sebastian Siemiatkowski, en av Klarnas grundare, Ebba Witt-Brattström litteraturprofessor, Jan Carlzon, företagsledare och många fler.



I styrelsen sitter bland annat sparekonomen Claes Hemberg, näringslivsprofilen Barbro Ehnbom och Education Firsts vd Carl-Johan Westring.

