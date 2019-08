Efter tullhot – Kina villiga att möta USA i ”lugna” förhandlingar

Kinas vice premiärminister Liu He sade på måndagen att Kina är villiga att lösa handelskonflikten med USA genom ”lugna” förhandlingar, och han motsätter sig resolut eskaleringen av konflikten.



Det rapporterade Chongqing Morning Post på måndagen, enligt Reuters.



Liu He talade vid en Tech-konferens i Chongqing efter att USA:s president Donald Trumps uttalande på fredagen.



”Vi är villiga att lösa frågan genom konsultationer och samarbete med en lugn attityd och motsätter oss resolut eskaleringen av handelskriget”, sade Liu He, enligt en utskrift av uttalandet.

Läs även: Vändning i handelskriget: Kina inför hämndtullar på USA för 75 miljarder dollar



Han tillade: ”vi tror att eskaleringen av handelskriget inte är gynnsamt för Kina, USA, och inte heller för världens folk”.



Liu He välkomnade också företag från hela världen att investera och verka i Kina, och han sade att amerikanska företag är särskilt välkomna, och att de kommer att behandlas väl.



”Vi kommer att fortsätta att skapa en god investeringsmiljö, skydda immateriella rättigheter, stödja utvecklingen av smarta intelligenta industrier med öppna marknader, resolut motsätta oss teknologiska blockader och protektionism, och sträva efter att skydda hela leverantörskedjan”, sade han.



Kinas statliga medier angriper dock USA på måndagen; Folkets Dagblad skriver att Washington ”aldrig kommer att tillåtas styra Kinas öde”, och Global Times skriver att det vore lika med ”självmord” för amerikanska företag att lämna de kinesiska marknaderna, i synnerhet för biltillverkarna.



Läs även: Ikea satsar 14 miljarder på kinesisk ”hemmashopping”