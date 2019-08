Trump fick inte köpa Grönland – men nu flockas turisterna

USA:s president Donald Trump är inte den första amerikanska president som suktat efter ön. År 1946 försökte Harry Truman köpa Grönland från Danmark för 100 miljoner dollar men fick avslag.

”Grönland är inte till salu. Grönland är inte danskt. Grönland hör till Grönland. Jag hoppas verkligen att det här inte var menat seriöst”, svarade Mette Fredriksen, Danmarks premiärminister, på Trumps idé.



Läs även: Trump ställer in resa till Danmark – ”Grönland är inte till salu”



Till följd skapades rubriker världen över. Efter att ha blivit nekad ställde president Trump in resan till Danmark.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....