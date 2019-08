Därför är det dags att sälja Ica

En stark utveckling för Ica i kombination med att aktien setts som en säker tillflyktsort har bidragit till en uppvärdering som är "mer än tillräcklig".

Det anser Kepler Cheuvreux som har svårt att se någon uppsida i dagligvaruaktien från nuvarande kursnivå.

"Trots negativa räntor och att Ica Gruppen kan ses som ett alternativ till en obligation bedömer vi att nuvarande värdering är överdriven och argumenterar för att ett svagare andra halvår kan trigga en nedvärdering", skriver Kepler Cheuvreux i en analys.

Banken har sänkt sin rekommendation för Ica-aktien till minska (behåll), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på måndagen, men höjer samtidigt riktkursen till 415 kronor (345).

Icas rapport för det andra kvartalet slog förväntningarna, men Kepler Cheuvreux påpekar att när man tittar närmare på utvecklingen ser man att flera extraordinära poster lyfte marginalen.

I Sverige har Ica visat en stadig marginalexpansion under första halvåret 2019, men under första halvåret 2018 tyngdes resultatet av kampanjer, valuta och en förhöjd kostnadsnivå. Jämförelsetalen var därför enkla, menar banken.

"När vi blickar in i andra halvåret 2019 befarar vi att tillväxten i rörelseresultatet kan sakta in väsentligt och vi estimerar måttliga 3 procent, när vi justerar för omstruktureringskostnader på 110 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018", skriver Kepler Cheuvreux.

Ica handlades till 479 kronor vid 9.40-tiden på måndagen, ned 0,8 procent för dagen.