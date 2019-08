Frankrike och FN djupt oroade över Amazonaskrisen – ”vårt hem står i brand”

Nyheter om storbränderna i Amazonas regnskog har tagit fart.

Samtidigt har internationella ledare börjat kliva fram. De har uttryckt djup oro över regnskogen, som är hem åt den brasilianska ursprungsbefolkningen, ett rikt växt- och djurliv och har stor betydelse för klimatet.

Läs även: "Jordens lungor" brinner rekordmycket – kan få förödande konsekvenser för klimatet

Emmanuel Macron och FN gick under torsdagen ut med uppmaningar om att skydda den eldplågade regnskogen.

Hur mycket Amazonas regnskog som har skadats har inte fastställts ännu, men röken från bränderna har lagt sig som ett täcke över Sao Paolo och flera andra brasilianska städer.

FNs generalsekreterare Antonio Guterres har uttryckt att han är "djupt oroad" över eldarna.

"Mitt i en global klimatkris har vi inte råd med fler skador på en så avgörande källa till syre och biologisk mångfald", skrev han på Twitter.

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity. The Amazon must be protected.

Frankrikes president Emmanuel Macron twittrade att skogsbränderna utgör en "internationell kris" och uppmanade G7-länderna att ta upp frågan på toppmötet som ska hållas i helgen.

"Vårt hem står i brand. Bokstavligen. Amazonas, vår planets lungor som producerar 20 procent av vårt syre, brinner."

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big