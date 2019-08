Trump ställer in resa till Danmark – ”Grönland är inte till salu”

President Donald Trump ställer in statsbesöket i Danmark i september efter att Danmarks premiärminister Mette Frederiksen sagt nej till idén att köpa Grönland.

Det skriver Reuters.

"Danmark är ett väldigt speciellt land med fantastiska människor, men baserat på premiärminister Mette Frederiksens kommentarer, att hon inte har något intresse av att diskutera ett uppköp av Grönland, kommer jag att skjuta upp vårt möte om två veckor till en annan gång", skrev Donald Trump i en tweet.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....