Klarar du lagkraven för e-faktura?

Att ta emot och betala e-fakturor via banken är en självklarhet för de flesta privatpersoner och nu ökar även kraven på företag att administrera hela fakturaflödet elektroniskt. Har man en offentlig verksamhet som kund är det inte längre tillåtet att skicka fakturor per brev eller via e-post.

Jesper Ringholm som är ansvarig för kundsegmentet små och medelstora företag på Hogia berättar att det är manuell administration och bristfälliga rutiner som är en stor anledning till att fakturor blir betalda för sent.

"Pappersfakturor och PDF-fakturor som behöver scannas eller läsas in i mottagarens ekonomisystem innebär risk för feltolkning, och fakturor som inte betalas i tid påverkar i sin tur likviditeten och lönsamheten. Sedan april i år är det ett upphandlingskrav att kunna skicka e-faktura för alla leverantörer till en offentlig verksamhet."

OpenBusiness Med Hogias webbaserade ekonomisystem OpenBusiness skickar du smidigt e-fakturor i godkänt format. Läs mer om OpenBusiness här.

Fakturan som skickas måste vara i ett elektroniskt och godkänt format i enlighet med europeisk standard.

Säkrare betalningsflöde

"Fördelen med en elektronisk faktura (e-faktura) är att uppgifterna på fakturan levereras i realtid till mottagaren som inte behöver fylla i varken OCR-nummer, förfallodatum eller betalningsinformation. Betalflödet blir säkrare och dessutom minskar risken för bluffakturor", berättar Jesper Ringholm.

Som enskild företagare behöver man inte tänka på varken format eller tekniska anpassningar.

"Företag inom såväl privat som offentlig sektor kan skicka e-fakturor direkt från sina ekonomiprogram. Det spelar ingen roll vilket affärssystem mottagaren har", säger Jesper Ringholm.

Allt fler ställer krav på e-faktura

"Även om lagkravet är en viktig faktor för företag att se över sina faktureringsrutiner är fördelarna att arbeta elektroniskt stora", berättar Jesper Ringholm.

"Förutom ett säkrare betalflöde och att distributionen av faktor underlättas, betyder det också lägre administrativa kostnader, samt en mer miljömässigt hållbar utveckling då vi slipper pappersfakturor."

Pappersarbetet i samband med den löpande bokföringen och regler från myndigheter kostar pengar och tar tid från verksamheten. Organisationen Företagarna räknar med att en företagare i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration.

"Automatiseringen i dagens ekonomiprogram gör att vi kan ta bort flera manuella arbetsmoment, som till exempel att skicka fakturor och matcha bankhändelser. Det sparar enormt mycket tid", avslutar Jesper Ringholm.