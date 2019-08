Från protester till revolution – 7 saker du måste ha koll på om läget i Hongkong

I mer än elva veckor har massiva protester pågått i Hongkong.

Senast helgen den 17-18 augusti gick närmare 1,7 miljoner människor ut på gatorna i staden för att protestera mot regeringen. Det är ungefär en fjärdedel av Hongkongs totala befolkning.

Vad som började som en tillsynes harmlös reaktion på ett lagförslag om utlämning till Kina har utvecklats till en revolution. Hongkong har enligt experter inte haft problem av den här magnituden sedan regionen lämnades tillbaka till Kina 1997 och blev ett särskild administrativ region.

Här får du en överblick över vad som pågår i Hongkong...

Vad är bakgrunden till protesterna?

Under 1800-talet slöt Storbritannien ett arrendeavtal med Kina för "the New Territories" - där Hongkong ingick - som skulle gälla i 99 år. Det innebar att Hongkong var under brittisk besittning fram till 1997.

När landet skulle överlämnas till Kina kom Storbritannien och Kina överens om principen "ett land - två system". Hongkong skulle tillhöra Kina som en särskild administrativ region, men bland annat tillåtas ha egna lagar och en egen regering.

Sedan 1997 har Hongkongs regering arbetat självständigt från Fastlandskinas kommunistiska regering. Hongkong har inte haft någon överenskommelse med Kina som reglerat utlämning av brottslingar. I våras lämnade regeringen och chefsminister Carrie Lam dock ett lagförslag om utlämning till Fastlandskina, som skulle möjliggöra för Hongkong att överlämna dömda till Kina.

Hur började protesterna?

Hongkongborna är vana vid mer omfattande yttrandefrihet och rörlighet än Fastlandskineser. Och alla Hongkongbor betraktar sig inte heller som kineser. Med lagförslaget väcktes en rädsla bland Hongkongborna för att deras frihet kommer att inskränkas.

Många är rädda att Fastlandskina inte kommer att acceptera motstånd från de som inte sympatiserar med Kinas kommunistiska parti och litar inte på det kinesiska rättssystemet.

(Vincent Thian / TT)

Några mindre protester pågick redan under våren, men i juni genomfördes den första omfattande demonstrationen. Organisatörer påstod att mer än två miljoner människor deltog i demonstrationerna, medan polisen uppskattade siffran till ungefär 340 000.

Vad vill demonstranterna?

Generellt kräver demonstranterna fem saker: Att regeringen ska ta tillbaka lagförslaget, att ledaren Carrie Lam ska avgå, att det polisvåld som använts under protesterna ska utredas, att demonstranterna som har arresterats ska släppas och mer omfattande demokratisk frihet.

Carrie Lam har meddelat att lagförslaget är lagt på is, men de flesta demonstranter accepterar inget annat än att lagförslaget helt dras tillbaka.

Hur har protesterna gått till?

Protesterna har mestadels varit fredliga, men de senaste veckorna har polisen hamnat i allt större konflikt med demonstranterna.

När demonstranterna har ockuperat vägar, tunnelbanan, flygplatsen, stört vägtrafik och vandaliserat såväl polisstationer som regeringsbyggnader har polisen svarat med tårgas och pepparsprej, gummikulor och mjuka "svampgranater".

För ungefär en vecka sedan blev en ung tjej skjuten i ena ögat. Nu har skadan blivit en symbol för protesterna. Under de tilltagande demonstrationerna som inleddes på Hongkongs flygplats i måndags och tisdags förra veckan syntes många demonstranter bära en ögonlapp.

"An eye for an eye", alltså "ett öga för ett öga", har blivit ett slagord.

The young woman who was shot by Hong Kong police in the eye with what appeared to be bean bag round quickly becoming the latest image of tremendous anger with police and their tactics. Calls for a mass rally at the airport this afternoon. pic.twitter.com/x4FjB6asFY — Timothy McLaughlin (@TMclaughlin3) August 12, 2019

Protesterna på Hongkongs flygplats påverkade närmare 1 000 flyg och tog konflikten till en ny, svårare nivå. Under onsdagen förbjöds protester på flygplatsen.

Läs även: Alla flyg till Hongkong ställs in – protester når "nödläge"

Läs även: Protesterna i Hongkong: Alla flyg ställs in för andra dagen i rad

I helgen gick 1,7 miljoner människor ut på gatorna för att genomföra fredliga protester.

Vad säger regeringen?

I förra veckan gick Carrie Lam ut med en offentlig vädjan till demonstranterna.

"Våld, oavsett om det är användande av våld eller överseende med våld, kommer att leda Hongkong mot en väg utan återvändo. Det kommer att försätta Hongkong i en mycket oroande och farlig situation", sa hon under en presskonferens.

På bild: Carrie Lam (Vincent Yu / TT)

"Tänk efter en minut, titta på vår stad, vårt hem. Vill ni verkligen se den falla ut i en avgrund."

Efter helgens miljonprotester kommenterade Carrie Lam att hon hoppas att protesterna fortsätter på fredligt vis.

Myndighetspersoner i såväl Hongkong som Kina har blivit allt mer kritiska mot protesterna. Nyligen fördömde polisen "demonstranternas radikala och våldsamma handlingar".

I Kina har demonstranterna kallats "kriminella" och handlingarna "terroristliknande".

Hur har omvärlden reagerat?

Sent i förra veckan började videos spridas som visade konvejer av fordon från den kinesiska armén People's Liberation Army i staden Shenzhen på gränsen mellan Fastlandskina och Hongkong.

AFPTV EXCLUSIVE VIDEO: @AFP has captured images of thousands of Chinese military personnel parading at a sports stadium across the border from Hong Kong pic.twitter.com/0xlNUZqZdq — AFP news agency (@AFP) August 15, 2019

Donald Trump kommenterade den paramilitära närvaron i Shenzhen. Han uppmanade Kinas högsta ledare Xi Jinping att behandla demonstranterna "humant".

Det amerikanska regeringsdepartementet uttryckte att de var "djupt bekymrade" över utvecklingen längs med den kinesiska gränsen och uppmanade Beijing att fullfölja sitt åtagande till Hongkong och tillåta en "hög grad av självständighet" - liksom utlovades 1997.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

Kinesisk, statlig media har rapporterat om mobiliseringen i Shenzhen som om den vore en del av en tidigare planerad militärövning. Media har publicerat bilder från militärens och polisens övningar - troligtvis i syfte avskräcka Hongkong och för att attrahera den nationalistiska publiken på hemmaplan.

Analytiker har uttalat att en militär skulle få förödande konsekvenser för Kina och Hongkong. Men varningarna från Beijings sida har bara blivit allvarliga och somliga menar att en militär intervention kanske faktiskt är möjlig.

Kinesisk media har sagt att ett nytt scenario likt protesterna och massakern vid Himmelska fridens torg 1989 inte kommer att upprepas.

"Kina är mycket starkare och mer moget, och landets förmåga att hantera komplexa situationer har förstärkts", stod det i den kinesiska tidningen Global Times.

Referenser till Himmelska fridens torg är ovanliga och tabubelagda i Kina.

(Vincent Yu / TT)

Flera politiker i USA, däribland Donald Trump och vice president Mike Pence, har sagt att utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina kommer att förbli små, om inte Kina löser konflikten med Hongkong.

Även EU har uttalat sig om konflikten och uppmanat till återhållsamhet och dialog mellan parterna för att hitta en väg framåt.

"Fundamentala friheter, inklusive rätten att demonstrera fredligt, och Hongkongs höga grad av autonomi under "ett land - två system"-principen är etablerade i landets 'Basic Law' och i internationella överenskommelser och måste upprätthållas", sa Federica Mogherini, EUs högrepresentant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, i ett uttalande tillsammans med Kanada.

Vad är de senaste nyheterna om läget i Hongkong?

I veckan kom nyheter om att en anställd vid det brittiska konsulatet i Hongkong varit försvunnen i Kina sedan den 9 augusti. Under onsdagsförmiddagen bekräftade kinesiska medier att mannen har gripits i gränsstaden Shenzhen. Bekräftandet kommer från en talesperson för Kinas utrikesdepartement, Geng Shuang.

Geng Shuang uttryckte att Kina vill att Storbritannien ska sluta lägga sig i Kinas förehavanden.

"Vi kräver att de ska upphöra med dessa oansvariga kommentarer, sluta lägg er i Hongkongs förehavanden och Kinas interna angelägenheter, sa han.

Under gårdagen meddelade Twitter och Facebook att de stängt ner hundratals olika kinesiska konton, som ska ha spridit desinformation om protesterna i Hongkong.

Läs även: Facebook och Twitter raderar hundratals kinesiska konton – kan ha spridit desinformation om protester i Hongkong

Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba meddelade på onsdagen att bolaget skjuter upp en sekundärnotering på Hongkong-börsen.

Noteringen var planerad till slutet av augusti och skulle dra in mellan 10-15 miljarder dollar. På grund av det instabila ekonomiska och politiska läget i Hongkong har bolaget dock beslutat att avvakta.

Läs även: Alibaba skjuter upp börsnotering i Hongkong – missar mångmiljardaffär