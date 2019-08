Norska bostadsbolaget: Försäljningen ökade med 12 procent första halvåret

Den norska bostadsutvecklaren Obos sålde 7 procent fler bostäder i Sverige under årets första halvår, jämfört med samma period under 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Den svenska bostadsmarknaden var mer utmanande under första halvåret. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för bostadsprojekt med attraktivt läge, rätt pris och med kort tid till inflyttning. Vi räknar dock med en fortsatt utmanande marknad framöver, där vanliga människors möjligheter att köpa bostad kraftigt begränsas av åtstramningen av lånemöjligheter”, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

Obos sålde sammantaget 747 bostäder i Sverige under första halvåret, justerat för samarbetsprojekt var försäljningen 712 enheter i Sverige. Inklusive Norge sålde Obos som koncern 1.893 bostäder under det första halvåret, 12 procent fler än samma period 2018. Justerat för samarbetsprojekt såldes, totalt för koncernen, 1.569 nya bostäder under det första halvåret.

Totalt försäljningsvärde uppgick till 7,8 miljarder norska kronor, med Obos egna andel på 5,9 miljarder norska kronor. Ökningen var 23 procent mot samma period förra året.

Försäljningsvärdena i Norge ökade med 38 procent med hjälp av en ökad volym och en projektportfölj med något högre andel dyrare projekt och en större andel sålda bostäder i Osloregionen. I Sverige minskade försäljningsvärdet med 11 procent under första halvåret i linje med en förändrad prisbild på marknaden i allmänhet och en förändrad projektportfölj.

Daniel Kjørberg Siraj lyfter fram att Obos ”välkomnar de politiska signalerna om reformer på den svenska bostadsmarknaden och ökad samverkan med oss i branschen”.

