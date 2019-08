Att utvinna energi från träd är inte så klimatsmart som man kan tro

Idag använder vi träd på helt fel sätt. Det kan låta fånigt men vi bekämpar klimatförändringen genom att hugga ner träd och bränna dem. Länderna i Europa importerar träpellets från USA och bränner det istället för kol. Allt för att möta koldioxidutsläppsmål. Det skriver Bill McKibben i The New Yorker.

På 90-talet kostade solceller 10 gånger mer än de gör idag. Därför försökte man hitta andra hållbara sätt att utvinna energi. När man bränner ett träd får man visst koldioxidutsläpp, eftersom träd består av koldioxid. Men om man planterar ett nytt träd så jämnas det ut, trodde folk på den tiden, utan att ha gjort några kalkyler alls.

Efter att forskare nu har tittat närmare på saken, har de kommit fram till att det alternativet inte alls är kolidioxidneutralt. Det tar för lång tid för skogen att återhämta sig och suga upp den utsläppta koldioxiden ur atmosfären.

Det har att göra med att trädets förmåga att ta in koldioxid förbättras med åldern. Ska man producera träpellets, hugger man ner trädet vid 50-årsåldern. Då har, till exempel, en tall sugit in 25 ton koldioxid. I de kommande 50 åren ska de ta in ytterligare 28,5 ton koldioxid.

”Det vore dumt att hugga ner dem och bränna dem, speciellt nu när vi har billig solenergi,” säger William Moomaw som har forskat i ämnet till The New Yorker.