PR-veteranen som upptäckte Greta Thunberg – och anklagades för att utnyttja hennes framgång

När Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet 2016 och flaggor med budskapet "Trump digs coal" vajade i vinden bestämde sig Ingmar Rentzhog för att överge finansbranschen och starta nätverket We Don't Have Time. I dag har det 700 000 följare.

"I samband med första skoldagen hösten 2018 fick jag ett mejltips om en skolaktion för klimatet vid riksdagen. Men i stället för att möta ett antal protesterande barn med föräldrar i släptåg fann jag ett ensamt barn. Det berörde mig djupt att se en ung tjej sitta ensam mot världen utan att någon brydde sig."

Efter att ha gått därifrån med en klump i magen valde han att lägga ut ett inlägg med en uppmaning till tusentals Facebookvänner om att komma till riksdagen och ge flickan sitt stöd.

Snart började flera vänner kontakta journalister och efter att också ha lagt ut uppmaningen via We Don't Have Time – som hade 300 000 följare efter bara ett år – hörde danska tv-journalister av sig redan samma kväll.

I dag vill han inte kommentera kritiken att We Don't Have Time utan tillåtelse ska ha utnyttjat Greta Thunbergs namn i syfte att locka investeringar.

"Jag har också blivit anklagad för att ha genomfört en PR-kupp. Men det faller på sin egen orimlighet. Det går inte att planera för den här typen av genomslag, utan snarare handlar det om att ligga rätt i tiden."

Han hävdar också att om han inte hade uppmärksammat Greta Thunbergs strejk för klimatet hade någon annan gjort det.

"Mitt motiv var bara att göra hennes röst hörd."

När det gäller PR-kupper vet han vad han pratar om.

Uppväxt på en bondgård i Jämtland och med studier i matematik och programmering i Uppsala fattade han det oväntade beslutet att sommarjobba på investmentbanken Carnegie.

"Carnegies säljare använde telefonbok på den tiden. Jag hade utvecklat och sålt ett program för elektroniska anslagstavlor på högstadiet och gymnasiet. Så min uppgift blev att programmera ett crm-system."

En ung och orädd Ingmar Rentzhog klarade uppgiften och fick förtroende att utveckla investmentbankens kommunikation och marknadsföring.

Efter att ha avancerat till att leda en arbetsgrupp på tio personer hoppade han av för att 2004 dra igång Laika Consulting med Carnegie som första kund.

"Jämfört med andra branscher var de flesta bankers hemsidor skrattretande på den tiden."

Då bolaget omsatte cirka 45 miljoner kronor, hade 50 medarbetare och finanskrisen blev ett faktum insåg Ingmar Rentzhog dock hur konjunkturkänslig verksamheten var och bantade bort alla mindre lönsamma delar. Efter ett antal år sålde han bolaget.

"Jag hade hunnit bli far till tre barn och började funderade över framtiden och meningen med det jag gör. Då jag såg Donald Trump stå och vifta med flaggor med budskapet "Trumps dig coal" insåg jag att ingen världsledare kommer att ta tag i klimathotet och startade We Don't Have Time."

Läs även: Från fotbolls-VM till heta skoindustrin – möt grundaren till sneakersmärket som skakar om en hel bransch

Den allt tydligare symbiosen mellan gammelmedia och sociala medier bidrog ytterligare till beslutet.

"Förr hade det funnits filter, men sociala medier har vänt upp och ned på det så mycket att det numera inte handlar om en nyhet är sann eller ej, utan hur mycket den sprids."

Även om Donald Trump knappast har förbättrat den urspårade situationen anser han att världen hade tur att det var han och inter Hillary Clinton som valdes till USA:s president.

"Vi hade inte haft Greta Thunberg med Hillary Clinton och världen hade fortfarande sovit kring klimathotet. Jag vet att många i USA tycker som jag."

Som ett exempel motreaktioner inte bara bland klimataktivister, utan även bland vd:ar i större börsbolag, nämner han hur multimiljardären Michael Bloomberg startade uppropet "We are still in" samma vecka som Donald Trump meddelade att USA drar sig ur klimatavtalet.

I dag har "We are still in" 3 500 organisationer knutna till sig som representerar uppemot halva USA:s befolkning.

"Det bubblar under ytan på många håll även om vi i Sverige inte riktigt har insett det."

Ett annat exempel är att Tysklands näst största fackförbund låtit sig inspireras av Greta Thunberg och uppmanat två miljoner medlemmar att gå ut i klimatstrejk.

"Det väcker det tyska näringslivet."

Han uppger sig ha en god relation med Greta Thunberg trots att hon inte längre sitter med i styrelsen för bolagets stiftelse.

"Greta Thunberg har varit tydlig med att hon vill vara helt fristående från andra organisationer."

Det hävdar han beror på att hon får utstå så vansinnigt mycket kritik, där bara ett exempel var när det stod klart att båten som ska ta henne till USA för två större klimatmöten i höst var sponsrad.

"Greta kritiserar hela systemet och därför tar man första bästa chans att kalla henne hycklare."

Ingmar Rentzhog tycker att det var häftigt att så många länder skrev på klimatuppgörelsen i Paris 2015, men när han gick ut med glädjebeskedet på Facebook och räknade med massa likes blev det två, varav en från frun.

I dag ser han två alternativ för världen.

Antingen gör vi inte tillräckligt och civilisationen bryts sönder. Eller så börjar vi redan nu förändra samhället inifrån.

"Människor hatar förändringar, men vi får inte glömma att samhället bara har sett ut som det har gjort sedan vi upptäckte olja."

Han pekar på att undersökningar har visat att det räcker med att 4 procent av populationen vill få fram en förändring för att förändra värderingarna hos en hel population.

"Sett ur det perspektivet känns det inte lika tröstlöst. Det allra viktigaste du kan göra som privatperson och företagare för klimatet är att få folk att agera."

Själv har han slutat att flyga och även om han inser att initiativet inte räddar klimatet anser han ändå att val som att stanna på marken påverkar andra att göra detsamma.

Ingmar Rentzhog, som bland annat utsågs till Årets miljöinfluencer 2018, anser att det viktigaste för såväl företag som privatpersoner är att börja agera och berätta vad man gör snarare än att försöka prångla ut en bild av vad man vill att folk ska tro att man gör.

"Alla företag har någon form av påverkan på jorden och alla kan göra något för att göra världen lite bättre. Så man bör fundera över vad man kan göra för att bli en del av lösningen i stället för att vara en del av problemet."

"Antingen krämar du ur vinsten på sista raden åt aktieägarna – eller så ställer du om när du fortfarande har pengar. Företag som visar mod kommer att vinna racet."

Läs även: Här är innovationen som ersätter plast – öppnar för mångmiljardmarknad

Så lyckas du med influencermarknadsföring – och kan dessutom få den gratis

* Inse att utvecklingen går från stora influencers med många följare till tusentals mindre som pratar om vad du gör. Engagemangsnivån i samhället har gått upp samtidigt som de stora annonsplattformarna inte vill underlätta spridningen för stora influencers som knaprar på annonskakan.

* Lägg lejonparten av marknadsföringspengarna på handling som kommuniceras till medarbetare, kunder och andra intressenter. Om du gör medarbetare och kunder till dina främsta ambassadörer kommer många miljöinfluencers att vilja hjälpa företaget gratis.

* Och glöm greenwashing – det är relativt okomplicerat att köpa tjänster från stora influencers, men nästintill omöjligt att göra samma sak med 1 000 mindre.

* Visa mod och var beredd på kritik – inom fem år är det engagemangsinriktad marknadsföring som gäller, menar Ingemar Rentzhog.