Konflikten över Siri är nästan löst

Apple är i diskussioner med Spotify om att låta Siri-användare styra Spotify genom röstassistenten, uppger källor med insyn till The Information.



I mars skickade Spotify in ett klagomål till europeiska konkurrensmyndigheten om att Apple blockerade Spotify från att fungera med Siri. Spotify har även argumenterat för att Apples regler om att de tar 15 till 30 procent av intäkterna från prenumeranter, som skriver upp sig via appen, skapar ett oförmånligt försprång för Apple Music.



Diskussionerna har startat sedan Apple i juni annonserade ett nytt verktyg för att göra det möjligt för ljudappar att fungera med Siri.

