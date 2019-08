Viktigaste faktorn till en framgångsrik start-up – enligt stjärnentreprenören som sålde sin app för 816 miljoner

Att bygga företag kräver tålamod. Och solskenshistorier till trots ska man inte luras att tro att startups når mångmiljonvärderingar över en natt.

Det säger den danska företagaren Mette Lykke, skriver CNBC Make It.

Mette Lykke, vd för Too Good To Go, talar ur egen erfarenhet när det kommer till att bygga upp startups.

Hon medgrundade fitnessappen Endomondo 2007 och utvecklade bolaget i nästan ett decennium, innan appen köptes av amerikanska fitnessföretaget Under Armour.

Endomondo såldes till Under Armour 2015 för 85 miljoner dollar, närmare 816 miljoner kronor, och Mette Lykke var vd för bolaget fram till 2017.

Enligt Mette Lykke, som inledde sin karriär som managementkonsult, bör företag utöva "tålmodig otålighet" för att växa så fort som möjligt.

"Varje dag måste du pusha dig själv och du måste vara villig att göra det under ganska lång tid", säger hon till CNBC.

"Jag tror att många historier om startups ger intrycket att det alltid går till på så sätt att två killar startar ett företag i en källare och boom, på två år har de förändrat världen. Men det är inte så det funkar - det tar flera år, att jobba hårt varje dag är livsviktigt."

De senaste två åren har Mette Lykke varit vd för Too Good To Go, en organisation som arbetar med restauranger och grossister för att tackla matsvinn genom att sälja mat till nedsatt pris.

Appen har 11 miljoner användare och samarbetar med 22 000 affärer över 11 länder.

Mette Lykkes involvering i företaget började för nio månader sedan, efter att tjänsten hade lanserats. En vän, som var bekant med grundaren till appen, visade henne tjänsten.

"Jag tyckte att det var ett så coolt koncept", säger hon till CNBC.

"Jag blev erbjuden att investera i företaget och blev sedan tillfrågad att hjälpa grundarna att driva företaget."

Hon säger att hennes huvudsakliga driftkraft kommer ur att företaget har ett så starkt syfte och skulle kunna göra riktig skillnad.

"Mitt första företag syftade till att göra fitness kul, och nu jobbar jag för ett ännu större syfte i att tackla matsvinneri. Jag hade inte insett storskaligheten i det här problemet, men det har alltid varit naturligt för mig att inte slänga mat."

Mette Lykke menar att entreprenörer som vill bygga snabbväxande bolag borde följa i hennes fotspår och jobba med något som de anser är meningsfullt.

"Se till att du är riktigt, riktigt passionerad över vad du gör - det är fundamentalt", säger hon.

"Att vara på det klara med företagets vision är viktigt, människorna du anställer till ditt team behöver tro på det du tror på - det är viktigt att etablera ett sådant team tidigt."

Hon noterar att att ha ett starkt etiskt syfte är en stor konkurrensfördel, som hjälper till att attrahera såväl talangfulla anställda som investerare.

Mette Lykke tillägger att hon tror att det är viktigt för grundare att prioritera att ta en paus från företagsbubblan.

"Det är viktigt att fortsätta söka inspiration från utanför företagsbubblan. Det kan vara svårt när du driver ditt eget företag, men se till fortsätta vara i kontakt med omvärlden och ta emot råd från vänner, familj och andra entreprenörer - du måste ta dig ut från kontoret."

Läs även: Från fotbolls-VM till heta skoindustrin – möt grundaren till sneakersmärket som skakar om en hel bransch