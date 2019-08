Rapportfloden forsar vidare – Storytel spränger drömgränsen

Stockholmsbörsen öppnar på tisdagsmorgonen strax under nollstrecket.Vid 9:10-tiden var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,5 procent till 1.525.

De ledande börsindexen i New York inledde veckan med breda nedgångar, i takt med fallande amerikanska statsobligationsräntor och ökade globala oroligheter. Även Asienbörserna stod för breda nedgångar på tisdagen.

Huruvida de planerade handelssamtalen mellan USA och Kina kommer att äga rum i september som planerat är fortfarande oklart. Utöver detta har oroligheterna i Hongkong eskalerat, vilket även det bidrog till mer riskaverta investerare.

"Att studsa upp från ett översålt läge ska vara den enkla resan, men vi ser ingen större beslutsamhet på de ledande aktiemarknaderna. Bland råvarorna fortsätter guldet visa styrka", skriver IG Markets i ett morgonbrev.

Under morgonen trillade ett antal rapporter in, bland andra oljebolaget Tethys Oil som stärkte sitt resultat jämfört med samma period föregående år. Produktionen uppgick i genomsnitt till 12.881 fat per dag under det andra kvartalet, vilket är i den högre delen av bolagets guidning för året.

Ljudboksföretaget Storytels nettoomsättning för hela koncernen ökade under det andra kvartalet, vilket även ebitda-förlusten gjorde. Bolaget spår fortfarande att streamingintäkterna kommer växa med 36-41 procent helåret 2019, med förväntningen om att landa i den högre delen av intervallet. Aktien faller 2,3 procent efter rapporten.

Spelutvecklaren Paradox resultat efter skatt steg till 120 miljoner kronor för det andra kvartalet, att jämföra med 77,9 miljoner kronor samma kvartal i fjol.

Bland övriga bolagsnyheter meddelade gamingbolaget Gaming Corps att det köpt ett spel ämnat för Nintendo Switch och anställt spelets två upphovshavare i syfte att bredda kompetensen inom bolaget.

Lundin Gold har fått höjda riktkurser på morgonen av både Kepler Cheuvreux och Nordea Markets. Kepler Cheuvreux höjde riktkursen till 56 kronor från 40 kronor och upprepade behåll, medan Nordea skruvade upp kursen till 65 från 44 kronor och behöll köprekommendationen. Lundin Gold stiger 3,92 procent efter 20 minuters handel.

Nordeas riktkurshöjning motiverades med det högre guldpriset samt med att produktion vid Lundin Golds gruva Fruta del Norte börjar närma sig. Aktien stängde på 56:10 kronor på måndagen och den har gått upp med nästan 72 procent sedan årsskiftet.

Oljepriset sjönk något. Kronan försvagades mot euron men var oförändrad mot dollarn på tisdagsmorgonen.

På makrofronten riktas blickarna mot den amerikanska inflationssiffran för juli klockan 14.30.

