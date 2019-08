USA-orienterade aktiefonder fortsatt populära bland sparare under juli

Enligt statistik från Fondab som driver fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se köpte kunderna återigen USA-orienterade aktiefonder under juli, i likhet med den föregående månaden.

Det sker mot bakgrund av en starkare utveckling för den amerikanska börsen relativt andra regioner under juli. Detta efter duvaktiga uttalanden från Federal Reserve.



Den mest köpta fonden under månaden var SPP Aktiefond USA, följt av US Advantage Fund från MSIM och American Growth Portfolio från AllianceBernstein.

Andra populära fonder bland Fondmarknaden.se’s kunder var nischade Baltic Fund från INVL Asset Management, Jupiters JGL European Growth och Danske Invest India.

”USA har under lång tid varit dragloket på världens börser och kombinerat med en stigande dollarkurs så har man som investerare fått en väldigt god avkastning. Juli månad avslutades med en ordentlig nedgång men med starka balansräkningar hos företagen och sjunkande räntor så ser USA fortsatt ut som den mest attraktiva marknaden”, säger Nils Thulin, kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se.

På försäljningssidan märktes räntefonden Safe Play från Case Kapitalförvaltning i toppen. Andra fonder som noteras för många säljorder är Schroder Investment BRIC, Spiltan Högräntefond, Didner & Gerge Aktiefond Sverige, Nordic Cross Stable Return och Cliens Sverige Fokus. Även Ny Teknik från Swedbank Robur finns med på listan.



De mest handlade fonderna sett till total volym var Spiltan Högräntefond, Morgan Stanley Global Opportunity Fund och Swedbank Robur Access Global.

”Vi har börjat se en allt mer volatil marknad som präglas av dagshändelser i handelskriget mellan USA och Kina. Det är en utveckling som vi nog kan förvänta oss fortsätta även under hösten med ett utdraget handelskrig och en Brexit som närmar sig. Fondinvesteringar visar dock tydligt att det fortsatt finns en hög riskaptit hos spararna som inte verkar avta”, avslutar Nils Thulin.