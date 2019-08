Game of Thrones-skaparna lämnar HBO för Netflix

Game of Thrones-skaparna David Benioff och Dan Weiss lämnar HBO för Netflix i en affär som värderas till 1.9 miljarder kronor, uppger källor med insyn till Hollywood Reporter.

”Netflix har byggt något häpnadsväckande och aldrig tidigare skådat, och vi är hedrade”, säger duon enligt The Verge.

Benioff och Weiss har även varit i diskussioner med Disney och Amazon. Enligt källor ska Amazon har varit i en ledande position att signera med duon ända fram tills juli, men efter ett konkurrerande bud från Netflix föll valet på dem.

