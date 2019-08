Klarna värderas till över 50 miljarder efter ny finansieringsrunda

Det svenska fintech-bolaget Klarna har tagit in 460 miljoner dollar i nytt kapital och värderas därefter till 5,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 52,8 miljarder kronor. Det är en rejäl ökning från 2,5 miljarder i början av året och värderingen på 3,5 miljarder i april när bland annat H&M, Sequoia och Permira investerade.



Klarna rankas nu som det största privata fintech-bolaget i Europa och ett av de största globalt sett.



Klarna uppger i ett pressmeddelande att kapitaltillskottet ska hjälpa bolaget med att fortsätta sin expansion i USA där man i dagsläget växer med 6 miljoner nya kunder i årstakt.



Finansieringsrundan leddes av San Francisco-baserade Dragoneer Investment Group. Andra aktörer som deltog var Första AP-fonden, Blackrock-fonder, Commonwealth Bank of Australia och HMI Capital.



Totalt har Klarna nu över 60 miljoner konsumenter, 130 000 detaljhandelspartners och hanterar 1 miljon transaktioner per dag. Dessutom är bolaget nära att nå 1 miljard dollar i årliga intäkter.

