Svenska streamingplattformens storförlust på 170 miljoner

Det svenska streamingbolaget Magine har redovisat en förlust på närmare 170 miljoner kronor för 2018, vilket är en minskning jämfört med förlusten året innan. Det beskriver Di digital i en artikel.

Magine har totalt förlorat cirka 1,6 miljarder kronor sedan 2011. Men trots detta backas bolaget upp av Inversora, som står för 78 procent av aktierna. Inversora ägs av oljemiljardären Alejandro Bulgheroni från Argentina.

Läs även: Streamingjätten rasade efter abonnentmiss



Efter att ha styrt om verksamheten ett flertal gånger övergår just nu Magine till att främst bli en teknikleverantör inom streaming. Det är en omställning som kostat pengar, sedan 2017 har antalet anställda halverats från 90 till 45 och för att fortsatt finansiera verksamheten gick investerare in med ytterligare 122 miljoner kronor i lån under 2018.

”Med de investeringar vi gjort under 2018 i plattformen, samt rekryteringarna inom sälj från våra konkurrenter och tillväxten på marknaden för onlinevideo, anser vi oss vara i en bra position för att utföra vår tillväxtplan och öka våra intäkter”, kommenterar enhetschefen Matthew Wilkinson till Di digital.



Läs även: Pengadrypande storserier: Snart på en streamingtjänst nära dig