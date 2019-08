Statskontrollerade jordbruksföretag har slutat köpa in produkter från USA.

Kinas regering har enligt källor till Bloombergs News bett statsägda företag att avbryta import av amerikanska jordbruksprodukter som ett svar på tullhotet från USA:s president Donald Trump.

Enligt uppgifterna har statskontrollerade jordbruksföretag slutat köpa in produkter från USA och inväntar nu hur handelssamtalen fortgår.

I torsdags i förra veckan skrev president Trump att tullar på 10 procent ska införas på kinesiska varor värda 300 miljarder dollar från 1 september. Därmed eskaleras handelskriget mellan de två stormakterna.



Kina tar handelskriget till en ny nivå, yuanen bryter 7 mot dollarn för första gången sedan 2008.



Kinesiska yuanen har under måndagen brutit igenom nivån 7 mot dollarn för första gången sedan 2008. Kinas centralbank uppger i ett uttalande att det sker på grund av det senaste hotet om nya USA-tariffer på kinesiska varor.



Centralbanken säger också att man är redo att slå tillbaka mot kortsiktig spekulation för att hålla valutan stabil.



Yuanen fortsätter samtidigt att vara stabil mot en korg av valutor, konstaterar People's Bank of China.



Rörelsen förbi nivån 7 per dollar kommer i samband med spekulationer om att Kina låter valutan depreciera för att motverka Trumps senaste tullhot, skriver Bloomberg News.



Valutakursen har tappat 1,3 procent till 7,0305 mot dollarn. Det är första gången sedan i december som PBOC sätter den dagliga referensräntan till en svagare nivå än 6,9.



”Uppenbarligen har Kina tagit handelskriget till en ny nivå. Sett från Kinas perspektiv kompenserar en svagare valuta den negativa effekten från amerikanska importtullar. Men det kommer garanterat inte att förbättra klimatet vid handelsförhandlingarna, och Trump kommer sannolikt att hämnas snart”, skriver Handelsbanken i en kommentar.



Banken räknar med att globala aktiemarknader och riskfyllda tillgångar i allmänhet kommer att tyngas på grund av händelserna. Handelsbanken kommer dessutom behöva revidera sin prognos för USD/CNY och yuanen förväntas nu försvagas ytterligare framöver.

