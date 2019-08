Handelsoro ledde till värsta veckan på Wall Street i år

New York-börsen föll ytterligare på fredagen och avslutade därmed den värsta veckan hittills under 2019. Det var i en serie twitterinlägg på torsdagen som USA:s president Donald Trump meddelade att ytterligare tullar kommer att införas mot Kina, vilket ledde till en global börsröta.



På den breda marknaden sjönk S&P 500-index med 0,73 procent till 2 932,1 och summerade en nedgång på 3,1 procent för veckan. S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet -1,34 procent som lägst och -0,27 procent som högst.



Teknologitunga Nasdaq Composite sjönk med 1,32 procent till 8 004,1. Indexet var ned 3,9 under veckan. Under dagen handlades indexet i intervallet -1,94 procent som lägst och -0,52 procent som högst.



Sektormässigt hade fastigheter den bästa utvecklingen, plus 0,76 procent, medan IT noterades för den svagaste utvecklingen, minus 1,68 procent.



Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen sjönk 5 punkter till 1,85 procent.



Brentoljan steg 2,30 procent till 61,89 dollar och WTI-oljan ökade 3,17 procent till 55,66 dollar.



Guldpriset steg 21,76 dollar till 1 440,83 dollar.



Dollarn försvagades till 1,1108 mot euron, från 1,1068 dagen innan.

