Elscootrar producerar mer utsläpp än en vanlig dieselbuss

Elscooterföretaget Lime hävdar att deras fordon ”minskar beroendet av personbilar för korttransporter och lämnar kommande generationer med en renare, friskare planet.”



Men en studie har visat att den batteridrivna scootern inte är utsläppsfri eller så klimatvänlig som vissa antagit.

Detta framgår i MIT Technology Review.



Efter att Lime uttryckt ”din åktur är fri från kolutsläpp”, genomförde forskare från North Carolina State University en livscykelanalys (LCA). I studien beräknades de sammantagna utsläppen från produktion, frakt, laddning, insamling och avverkan av elscootrar.



Den el som används för att ladda fordonen är den faktor som bidrar med minst utsläpp. Däremot kommer hälften från material och tillverkningsprocessen där scootern består av en aluminiumram, ståldelar, ett litiumjonbatteri och elmotor.

En annan viktig faktor var elscooterns korta livslängd. De kastas i vattendrag, från byggnader, eldas upp, körs över eller används i stunt vilket ger dem ”brutal och oftast kort” existens.



Utöver tillverkning och laddning, tillkom stora utsläpp från den extra fordonsflotta som krävs för att samla in elscootrarna och därefter frakten till en laddningsstation eller till platser där resenärer kan använda dem.



Slutsatsen studien kom fram till var att docklösa elscootrar generellt producerar mer växthusgasutsläpp per passageraremil än en vanlig dieselbuss med högt antal passagerare, en elektrisk moped, en elcykel, en cykel eller givetvis en promenad.



Elscootrar producerar hälften av utsläppen som en vanlig bil, det vill säga ungefär 200 gram koldioxid per mil jämfört med nästan 415.



Dock fann de att enbart 34 procent av de som åkte skulle använda en bil eller bilpool istället för att ta elscootern. Hälften skulle cyklat eller gått, 11 procent skulle tagit buss och 7 procent skulle avstått resan.

Den förändring som har störst inverkan för att minska utsläppen, är att utöka livslängden till två år istället för några få månader. Enligt studien kunde detta minska de genomsnittliga utsläppen med 30 procent per 1.6 kilometer (mile).



Läs även: Autopeden var 100 år före sin tid – en fluga som aldrig lyfte