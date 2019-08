Tesla stäms efter nytt dödsfall orsakat av autopilot

Tesla stäms på mer än 15 000 dollar av familjen till 50-åriga mannen som dog i en olycka när han använde bolagets autopilot. Advokatens familj offentliggjorde under torsdagen stämningsansökan, men den har ännu inte skickats in till domstolen i Palm Beach. Det rapporterar The Verge.



Amerikanen är den fjärde personen som dött efter att ha använt Teslas autopilot, och hans familj är den andra som stämmer bolaget. I maj stämde familjen till en annan 38-årig man Tesla efter en olycka när han använde autopiloten i sin Model X.



Tesla uppmanar sina förare att alltid hålla händerna på ratten när de använder autopiloten, trots att bolaget marknadsför bilarna med autopilot som helt självkörande. Musk själv har flera gånger visat upp hur han själv inte håller händerna på ratten när han kör med autopilot.

