New York: Beyond Meat föll tillbaka drygt 10 procent

Oljan upplevde den största nedgångdagen under 2019 efter att Donald Trump eldat på handelskriget på torsdagskvällen. Vinnare i torsdagens handel blev i stället guldpriset.

De ledande börsindexen i New York handlades tydligt nedåt på torsdagen efter att Donald Trump aviserat att USA inför en ny 10-procentig tull på importerade varor från Kina till ett värde om 300 miljarder dollar.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 1,1 procent till 26.583. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,9 procent till 2.953, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,8 procent till 8.111.

Bland bolag som pressades i den ökade handelsoron återfanns verkstadsbolagen Caterpillar och Deere som var ned 3,7 respektive 2,7 procent.

Nike och Apple, som båda har hög exponering mot Kina, tappade 3,4 respektive 2,2 procent.

Livsmedelskoncernen Kellogg gick mot strömmen och rusade knappt 10 procent efter att ha redovisat bättre försäljning än väntat för andra kvartalet.

Bland övriga bolag sjönk chiptillverkaren Qualcomm 2,7 procent, efter en rapport som var bättre än väntat för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal. Däremot hamnade intäktsprognosen för det fjärde kvartalet betydligt lägre än väntat.

General Motors, som steg i den tidiga handeln efter kvartalsrapporten, tappade likt många verkstadsbolag under kvällen. Bolagets resultat kom in högre än väntat och helårsprognosen för vinst per aktie upprepades. Aktien backade 0,5 procent.

Teleoperatören Verizons aktie var oförändrad. Det justerade resultatet kom in bättre än väntat samtidigt som både vinst- och capex-prognosen upprepades.

Facebook sjönk 0,8 procent. Wall Street Journal rapporterade att USA:s handelskommission FTC undersöker bolagets förvärv av Instagram och Whatsapp för att utvärdera om de köptes upp för att undvika konkurrens.

Fitbit rasade 21 procent efter onsdagskvällens rapport där bolaget sänkte försäljningsprognosen för helåret. Bakom prognossänkningen låg den nya modellen Versa Lite, som inte tagits emot lika väl av marknaden som förväntat.

Beyond Meat föll tillbaka drygt 10 procent sedan några av bolagets största aktieägare erbjudit att sälja innehav för rabatterade 160 dollar per aktie. Aktien stängde på 176 dollar.

Oljan upplevde den största nedgångdagen under 2019 efter att Donald Trump eldat på handelskriget på torsdagskvällen. WTI-oljan sjönk 7,8 procent medan Brent var ned 6,3 procent.

Vinnare i torsdagens handel blev i stället guldpriset som var upp nästan 2 procent då investerare sökte sig till säkrare investeringsobjekt.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 12 punkter till 1,89 procent.

Graf: S&P 500-index