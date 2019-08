Brakförlust för Voi – men tar in hundratals miljoner i riskkapital

Elscooterbolaget Vois totala omsättning för 2018 landade på drygt 11 miljoner kronor. Totalt uppgick förlusterna till 80 miljoner kronor.

Det skriver Di Digital.

Voi lanserade sina första elscootrar i september förra året och har sedan dess expanderat kraftigt. På bara ett år har bolaget gått från ett tiotal anställda till över 400 anställda.

Voi har dessutom etablerat sig i ett flertal städer i Europa.

"2018 var ett uppstartsår och vi investerade mycket i sparkcyklar för 2019, samt produktutveckling för att bygga bättre fordon för delning", säger Fredrik Hjelm, medgrundare och vd på Voi, till Di Digital.

"2018 lade vi grunden till det vi ser i dag, då vi gjort fler än sex miljoner resor på nio till tio månader och finns i omkring 30 städer. I september 2018 hade vi ett tjugotal sparkcyklar ute och nu är det tiotusentals."

Vois målsättning är att kunna fatta ett beslut om att bli lönsamma - i Stockholm och Oslo är siffrorna redan positiva.

Bolaget vill också etablera sig som det självklara valet bland den uppsjö av elscootrar som finns i europeiska städer.

"Ett mål med 2020 är att vi ska kunna ta beslut om att bli lönsamma, i fall vi och ägarna vill satsa på lönsamhet och mer kontrollerad tillväxt", säger Fredrik Hjelm.

Hittills under 2019 har Voi tagit in 740 miljoner kronor i riskkapital från bolag som Vostok New Ventures, Balderton Capital, Creandum och Cristina Stenbeck.

