Techjättar i samarbete med sjukvård

Representanter från Apple, Google, Amazon och Microsoft var på plats i Washington D.C. i tisdags, tillsammans med några stora sjukvårdsförsäkringsföretag och sjukhus.

Målet var att diskutera hur konsumenter lättare ska få tillgång till information om sin egen hälsa.

Det skriver CNBC.

Tillsammans kom de överens om att testa olika tekniska specifikationer för att dela hälsodata - allt som försäkringsföretagen får veta, inklusive tester, läkarbesök och procedurer.

Techjättarna och hälsosektorn menar att datan är viktig för att den ger en översikt över patienters hälsa, oavsett om patienterna behöver eller har fått hjälp med sin hälsa.

Informationen är förvisso mindre djuplodande än klinisk information, som till exempel labbresultat från ett test, men är ändå ofta svår för patienter att få tillgång till.

Wow. @Google, @Microsoft and @amazon commit to working together to adopt open healh standards, available on the cloud, to accelerate seamless exchange of health data for patients. This is real. And it’s big. pic.twitter.com/hcZaXvup2x