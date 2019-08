”Afrikas Singapore” – omvandlad ekonomi och hållbarhetsfokus sätter Mauritius på investeringskartan

Läs del ett av Mats Ögren Wangers reportage här...

"Javisst, jag gillar rom! är mitt svar till romguiden Pechika Rajabally på "The Rhumerie de Chamarel Distillery", som med ett förföriskt leende börjar hälla upp nio olika sorters rom i många olika färger.

Romfabriken och butiken ligger på hög höjd och jag ser ut över sockerfälten och en gammal skorsten av tegel.

"Är du säker på att du gillar rom?" frågar hon igen innan jag sätter första glaset under näsan och doftar på spriten.

Rom är en spritdryck med många ansikten och karaktärsdrag, populär i såväl finsalongerna som på strandpartyn, säger hon.

Det visar sig att hon har rätt. Vissa romsorter gillar jag inte alls. Men jag fastnar för en guldfärgad vällagrad rom och en mörk kafferom som båda känns rika och fylliga i smaken.

Man märker tydligt om romen är dubbeldestillerad för då har den en mjukare och och finare smak, får jag veta.

Lätt rund om fötterna återvänder jag till vägen för vidare färd genom nationalparken Black River George. Jag ser det 100 meter höga och dånande vattenfallet Cascade Chamarel och inte långt därifrån "The Seven Coloured Earth of Chamarel", ett märkligt landskap med vulkanjord färgad av metalloxider i rött, brunt, orange och lila. När vi passerar ser allt ut att glöda under solens strålar.

Alla som någonsin mött en sann entreprenör känner genast igen auran och lågan som brinner när hen börjar berätta om sitt företags historia och det unika man har att erbjuda världen.

Precis så är det att träffa vår nästa värd på rundturen, vinmakaren Alexander Oxenham.

På sin lilla vinfabrik "Takamaka Boutique Winery" fyller han upp våra glas med egenproducerat dessertvin. Under avsmakningen berättar han om sig själv.

Som pojke följde han sin farfar och pappa i vinproduktionen. Efter en vinteknisk utbildning i Frankrike har han sedan ägnat 17 år på att utveckla ett eget kvalitetsvin. Men det är inte gjort på druvor som vanliga viner utan på Litchifrukter, en lite söt och gulaktig frukt som är populär i Asien.

Jag känner entusiasmen när han berättar om dagen då en fransk toppkrögare med två Michelinstjärnor föll för hans vin och gjorde en jättebeställning inför en stor nyårsfest.

Väl hemma i Stockholm, nära slottet, sammanfattar jag mina intryck från resan för Tord "Tosse" Magnuson. Han är Hon. Generalkonsul för Mauritius sedan 1989. Med på mötet är också Christopher David som delvis har sina rötter på Mauritius och en bakgrund inom IT från internationellt framgångsrika svenska företag.

Erfarenheterna har han tagit med sig tillbaka till Mauritius i syfte att bygga upp det nya näringslivet.

Idag är Christopher David digital chef för försäkringsbolaget Swan Mauritius. Med nästan lika stor glöd som vinentreprenören Alexander Oxenham börjar de berätta om deras passion för Mauritius och varför landet kan bli det "nya Singapore i Afrika".

Christopher David brer ut en karta och visar området Tamarin på sydvästra kusten dit han valt att flytta. Både han och Tord Magnuson pekar entusiastiskt på de olika delar av kartan där det nya näringslivet växer med olika så kallade "smart och cyber cities".

Det är Omnicane Smart City, ett område som säger sig erbjuda allt vad investerare eller företagare kan tänkas önska sig med boende och olika faciliteter för att kunna förena jobb och privatliv på bästa sätt, Uniciti, en ny utbildningshub, Ebene Cybercity som är en IT-hub vilken fungerar som en länk mellan den afrikanska och asiatiska marknaden samt Moka Smart City, ett investerings center som utbyter erfarenheter med svenska företag.

Varför kallar ni Mauritius för det nya Singapore?

"Mauritius har varit framgångsrikt de senaste åren med att omvandla sin ekonomi och näringsliv, vilket landet hyllats för i år av Världsbanken som rankar landet som det lättaste att göra affärer i hela Afrika. Det har byggt upp ett förtroendekapital och har många fördelar att erbjuda utländska investerare och företagare", säger Tord Magnuson.

Han framhåller alla nya affärsområden som växer fram inom fintech, bioteknik, förnybar energi och filmproduktion.

"Singapore är en förebild för Mauritius då man framgångsrikt lyckades guida och attrahera investerare när Kinas ekonomi öppnade sig mot marknaden. Och det är vad Mauritius strävar efter nu. Att, som presidenten säger, vara bron mellan Afrika, kontinenten och Asien. Och vi är på god väg", säger Christopher David.

Stolt berättar Tord Magnuson att han efter mycket jobb tillsammans med Christopher och "know how" från STING (Stockholm Innovation Growth) fått igång Turbine Business Incubator med cirka 20 start-ups på Mauritius.

Christopher nickar och håller med och säger att han verkligen tror på Mauritius som en framtida startupmiljö och gärna tillsammans med Tord kan ge vägledning till de svenska startups som vill nå den Asiatiska och Afrikanska marknaden från Mauritius.

Även om landet får många internationella utmärkelser för politisk stabilitet, pålitligt juridiskt system och gott investeringsklimat så saknas inte tuffa utmaningar.

Landet har till exempel ingen bra fungerande kollektivtrafik sedan järnvägen lades ner på 1960-talet, vilket gör att det blir mycket bilköer. Men 2017 skrev man kontrakt med Indisk tillverkare som nu bygger en "Metro Expresss" mellan högplatån och huvudstaden Port Louis.

En annan utmaning är att allt färre barn per familj föds. Man är nu beroende av att få in mer duktigt folk till ön och få fler att stanna kvar.

Det är kanske därför landets regering gör allt för att locka hem alla Mauritier med värdefulla kunskaper som Christopher David för att bygga det nya moderna Mauritius.

"Den nya starkare ekonomin som växer fram och fler lokala universitet kommer att leda till nya spännande jobb med bra löner och det kommer få allt fler att vilja bo och jobba på Mauritius", säger Tord Magnuson.

"Vad jag annars trivs bäst med förutom naturen är den härliga avslappnade stämningen och blandningen av olika kulturer, religioner och språk med alla influenser från Afrika, Kina, Europa och Indien", säger Christopher David och viker ihop kartan över sin älskade ö, "Afrikas nya Singapore".

