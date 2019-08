Securitas missade förväntningarna – aktien backar 5 procent

Säkerhetskoncernen Securitas redovisar en omsättning i linje med förväntan under andra kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt lägre än väntat och aktien är ned drygt 5 procent på Stockholmsbörsen i skrivande stund.



"Nordamerika levererade solid organisk försäljningstillväxt, trots starka jämförelsesiffror. I Europa dämpades den organiska försäljningstillväxten av förlusten av några större bevakningskontrakt under det andra kvartalet i en konkurrensutsatt marknad", kommenterar vd Magnus Ahlqvist i rapporten.



Omsättningen uppgick till 27 684 miljoner kronor (25 466), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 28 030. Den organiska tillväxten i försäljningen var 5 procent (7).



Ebita-resultatet uppgick till 1 377 miljoner kronor (1 286), väntat 1 451, med en ebita-marginal på 5,0 procent (5,0).



Rörelseresultatet blev 1 244 miljoner kronor (1 205), väntat rörelseresultat var 1 371. Rörelsemarginalen var 4,5 procent (4,7).



Jämförelsestörande poster tyngde resultatet med 46 miljoner kronor (0), hänförligt till

IS/IT-programmen.



Resultatet före skatt var 1 094 miljoner kronor (1 102), analytikerkonsensus 1 234. Resultatet efter skatt blev 794 miljoner kronor (831), analytikerkonsensus 874. Resultat per aktie hamnade på 2,18 kronor (2,28).



"I Europa var villkoren på arbetsmarknaden utmanande och i två länder kunde vi inte fullt ut kompensera lönekostnadsökningar genom prisökningar. Pris- och lönebalansen, och kostnadseffektivitet, kommer fortsätta att vara fokusområden under hela året", uppger Securitas-chefen.



Rörelsemarginalen i Europa stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades

under 2018, vilket utvecklades enligt plan.



Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 12 procent (21) och representerade 21 procent (21) av koncernens totala försäljning. I förra kvartalet var andelen 20 procent.

