LinkedIn: Konsten att skryta om sig själv

Harry Barnes heter mannen som driver Twitter-kontot "The State of LinkedIn", som har fler än 100 000 följare, skriver Financial Times.

På kontot twittrar han ett urval av de mest egoistiska, självomedvetna och jargongtunga inläggen som han hittar bland LinkedIn-medlemmar.

Några juveler till inlägg lyder: "Du kallar det tur, jag kallar det 80 timmars arbetsvecka" eller "Hur lätt är det att anställa mig? Jag intervjuade mig själv", liksom "Jag vaknar upp. Snabbt. Från drömmarnas dimmiga värld till det fulla medvetandets beredskap".

Harry Barnes driver Twitter-kontot som en hobby. För Financial Times berättar han att syftet är att peta i den löjliga värld som främjar våra arbetsrelaterade jag.

För två år sedan introducerade LinkedIn videos på plattformen. Miljontals människor använder numera videos på plattformen och menar att det är innehållsformatet som är mest troligt att utlösa en diskussion bland medlemmar.

Nyligen introducerade LinkedIn även reaktioner till inläggen, som låter användare bli mer uttrycksfulla i sin kommunikation. Nu kan användare välja mellan att markera ett inlägg som "insiktsfullt" eller hävda att det har gjort dem mer "nyfikna".

Alex Micu, digitalchef på byrån Hue & Cry, menar att sådana funktioner får LinkedIn att kännas mer som andra sociala nätverk, vilket kan göra användare mer benägna att bete sig som de gör på Instagram eller Twitter.

Han förklarar att vi borde vara uppmärksamma på hur folk säljer in sig själva på arbetsplatser och plattformar som LinkedIn. Han menar att den självförverkligande och skrytiga kulturen kan resultra i en slags prestationsinriktad narcissism som är unik för LinkedIn.

"Ibland tittar jag på det och tänker att det är lite som att gå till ett gym. Det finns många som spänner sina muskler", säger han till Financial Times.

Alex Micu påpekar att folk gör medvetena språkval i sina inlägg för att synas i sökmotorerna. Exempelvis kanske det är mer effektivt att använda en 20 ord lång beskrivning av sig själv, snarare än ett enskilt ord, för att försäkra att ens profil dyker upp bland resultaten.

"Det finns två drivande faktorer. Vi vill komma överens med vår grupp, det är det som handlar om att komma i kontakt med folk, men vi vill också ha status inom vår grupp. Så när vi har kommit i kontakt med folk, börjar fighten om status", säger Will Storr, författare till boken "Selfie: How the West Became Self-Obsessed".

I fallet med grupper som är relaterade till jobbet kan kampen för status bli särskilt stark på LinkedIn, eftersom relationen mellan högre status och materiellt välbefinnande är särskilt påtaglig.

Folk som är framgångsrika på jobbet tenderar att tjäna mer pengar, bo i bättre hus och ha skönare semestrar. Status på sociala nätverk kan snabbt bli en slags högteknologisk kapplöpning som föder gruppens ångest.