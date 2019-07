I dag är det ”overshoot day” – har förbrukat årets resurser rekordtidigt

Enligt den internationella organisationen Global Footprint Network är det idag "Overshoot Day", dagen då årets förnybara resurser är förbrukade. Det skriver SVT.

Eftersom jordens befolkning använder mer och mer resurser varje år förflyttas "Overshoot Day" tidigare varje år. I år infaller den tre dagar tidigare jämfört med förra året.

I dagsläget använder vi 70 procent mer än vad jorden klarar av att producera under ett år.

Om alla i världen skulle konsumera som oss svenskar hade det krävts 4,2 jordklot, jämfört med dagens 1,7 jordklot.

Today is World #OvershootDay

A day that sadly happens earlier and earlier each year.

That means that today we’ve globally used up the worlds annual resources. The rest of the year we are stealing from future generations and poorer parts of the world. pic.twitter.com/7fvr5pgxEO