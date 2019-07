Start på börsveckan: Traton rapporterar

Stockholmsbörsen får en lugn start på börsveckan under måndagen. Vid 9:10-tiden var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,16 procent till nivån 1.608.Trots att röken börjar skingras efter att merparten av de största bolagen på Stockholmsbörsen rapporterat finns det en hel del på agendan för veckan. Bland annat kommer handelssamtalen mellan USA och Kina att återupptas, Federal Reserve väntas sänka styrräntan samt Securitas och Lundin Petroleums rapporter som båda släpps på onsdag.

USA-börserna rörde sig försiktigt uppåt i fredags. Uppgången för S&P500 index summerar till just under 0,2 procent från att Stockholmsbörsen stängde på fredagen tills att handeln i New York stängde för helg. USA-börserna hade stöd av flera stora teknikbolag såväl som en BNP-rapport som var bättre än väntat.

Kappahls storägare Mellby Gård, som kontrolleras av finansmannen Rune Andersson med familj, lägger bud på klädkedjan. Budet på 20 kronor per aktie motsvarar en budpremie om 43 procent jämfört med fredagens stängningskurs. Budet kommer inte att höjas men heller inte dras tillbaka.

Det franska läkemedelsbolaget Sanofi tar en negativ engångspost på cirka 1,8 miljarder euro i samband med sin halvårsrapport, huvudsakligen relaterat till Eloctate - specialistläkemedelsbolaget Sobis hemofililäkemedel som även säljs under varumärket Elocta. Sanofi talar om press från konkurrens.

Goldman Sachs har lagt till telekombolaget Ericsson på sin särskilda köplista så kallad "conviction list". Aktien har sedan tidigare en köprekommendation hos analyshuset. Ericsson är en av morgonens vinnare och stiger med 1,6 procent.

Lastbilskoncernen Traton ökade såväl intäkter som rörelseresultat för det första halvåret. Orderingången backade däremot och det globala marknadsläget beskrivs som fortsatt utmanande. Traton aktien sjunker med 0,05 procent.

Neurovives läkemedelskandidat Neurostat vid behandling av medelsvår till svår traumatisk hjärnskada har beviljats snabbehandlingsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Avtech har ingått en avsiktsförklaring med ett medelstort europeiskt flygbolag om implementering av en tjänst för väderdata i syfte att minska bränsleförbrukningen. Ett slutligt kontrakt förväntas under det första kvartalet 2020.

Oscar Properties Holding är morgonens förlorare på mid cap listan efter nyheten om att bostadsutvecklaren är under granskning av Konsumentverket.

