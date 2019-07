Nu vill Australien strama åt regleringen av teknikjättar

Regeringen i Australien har rekommenderat att landet vidtar en stramare tillsyn över digitala plattformar så som Google och Facebook. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.

Regeringen menar att en skarpare reglering behövs för att säkerställa rättvisa för andra medieföretag och ge människor mer kontroll över hur deras data används. Konkurrens- och konsumentkommission har fastställt att för varje 100 dollar som spenderas på reklam i Australien så går 47 av dessa till Google, 24 till Facebook och 29 till andra företag.

”Tro inte något annat, dessa företag är bland de mest kraftfulla och värdefulla i hela världen och de behöver hållas ansvariga och deras aktiviteter måste bli mer transparenta”, kommenterar landets finansminister Josh Frydenberg.

Google och Facebook har meddelat att man ska inleda en diskussion med den australiensiska regeringen.

En digitalskatt har varit i ropet länge, särskilt i EU där Google dömdes att betala rekordhöga böter på totalt nära 6 miljarder euro i fjol.

Frankrikes finansminister Bruno Le Marie ville tidigare i somras se minimiskatt för techbolag med underliggande oro om dess monopolliknande ställning.



”Dessa digitala jättar är på väg att förvandlas till privata länder inom vilka inga invånare har någon som helst kontroll och där demokrati inte tycks höra hemma”, har Bruno Le Marie uttryckt.

Även USA har tidigare gått ut med lagförslag under namnet ”Keep Big Tech Out of Finance Act” och ska omfatta tech-bolag med kärnverksamhet utgörs av online-plattformar med minst 25 miljarder dollar i årliga intäkter. Detta ska blockera Facebooks lansering av kryptovalutan Libra.

