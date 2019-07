Misslyckad första provflygning för Elon Musks drömraket

När SpaceX skulle skjuta upp en prototyp av raketen "Starship" under onsdagen fattade den eld och de var tvungna att avbryta försöket. Motorn i prototypen fattade nämligen eld.

Det rapporterar CNBC om.

Det här var första gången som SpaceX skulle testa att skjuta upp en raket mer än bara några meter ovanför marken. Men prototypen lyckades aldrig lämna marken, något SpaceX egen ingenjör Kate Tice noterade när hon höll i en livestream samtidigt som testet kördes.

Prototypen kallades "Starhopper" och är en tidig version av företagets framtida raket Starship. SpaceX hoppas att Starship ska förverkliga Elon Musks dröm att skicka 100 människor till rymddestinationer som månen och Mars.

Testflygningen i onsdags var första gången som SpaceX släppte officiellt material om hur Starships utveckling går.

ABORT: "Starhopper" prototype of @SpaceX's Starship rocket scrubbed after a short test fire and apparent leak pic.twitter.com/a7KKe5YQ9a