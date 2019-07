Greta Thunberg släpper låt – med popbandet The 1975

Greta Thunberg har gjort musikdebut.

Tillsammans med indiepop-bandet The 1975 har hon släppt singeln "The 1975" - en ny version av låten som vanligtvis "öppnar" bandets album. Det skriver The Guardian.

Låten baseras på ett av Greta Thunbergs många tal, som hon har spelat in och skickat till The 1975. I bakgrunden hörs en lågmäld orkester.

"Jag är glad att få möjligheten att sända ut mitt budskap till en ny publik på ett nytt sätt. Jag tycker att det är fantastiskt att The 1975 är så starkt engagerade i klimatkrisen. Vi behöver engagera människor från alla delar av samhället snabbt. Och jag tror att det här samarbetet är något nytt", säger hon.

"We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around", talar Greta Thunberg i låten.

Vinsterna från låten kommer att gå till klimataktivisterna Extinction Rebellion, på Greta Thunbers begäran.

Hon är den första personen som samarbetar med The 1975 och låten spelades in i Stockholm i slutet av juni. Låten är också den första att släppas från bandets kommande album "Notes on a Conditional Form".

