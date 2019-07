Börsen öppnar upp: Rapportfokus på ABB

På en rapporttung morgon kom bland annat industrikoncernen ABB och läkemedelsbolaget Astra Zeneca med sina kvartalsrapporter. Vid 9:10-tiden var det svenska storbolagsindexet OMXS30 upp 0,6 procent till nivån 1.623.

På bolagsfronten redovisade kraft- och automationsbolaget ABB ett rörelseresultat på 825 miljoner dollar för det andra kvartalet 2019 (855). Analytikerna hade i snitt räknat med 811 miljoner dollar, enligt Infront Datas sammanställning. Däremot kom intäkterna och orderingången in något lägre än analytikernas förväntningar. ABB aktie stiger med 1,54 procent.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca slog förväntningarna för andra kvartalet och höjde sin försäljningsprognos för helåret. Företaget redovisade en vinst per aktie, för kärnverksamheten, som uppgick till 0:73 dollar i det andra kvartalet. Förväntningarna var 0:64 dollar per aktie. Även intäkterna var bättre än väntat under kvartalet. Bolaget upprepade sin vinstprognos för helåret. Astra Zenecas aktie har fått en lyft och stiger med 4,78 procent efter femton minuters handel.

Telekombolaget Nokia kom även med en stark rapport på morgonen. Kvartalsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0:05 euro per aktie, mot väntat 0:02. Även omsättningen var högre än analytikernas snittförväntningar. Bolaget upprepar sin koncernmarginalprognos men höjer utsikterna för Networks marknad.

Det norska oljebolaget Equinor, som förut hette Statoil, redovisade ett rörelseresultat på 3.521 miljoner dollar för det andra kvartalet, vilket i stort sett var i linje med analytikernas förväntningar. Nettoomsättningen kom in något lägre än väntat.

Kontrakthanteringsbolaget Loomis redovisade ett lägre ebitda-resultat än väntat medan både intäkter och organisk tillväxt var bättre än väntat.

Sent på onsdagskvällen kom gruvbolaget Lundin Mining med en svag rapport. Resultatet före skatt var tydligt under förväntningarna och försäljningen tillika.

På rekommendationsfronten har Pareto sänkt rekommendationen för Kindred till behåll efter gårdagens rapport. Nordea Markets behåller dock sin köprekommendation för bettingbolagets aktie men sänker riktkursen.

SEB Equities har sänkt rekommendationen för fordonsunderleverantören Concentric till behåll från köp. Riktkursen sänks samtidigt från 155 till 132 kronor.

