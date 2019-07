Kindred stoppas av spelregleringar

Speloperatören Kindred visar lägre spelöverskott än väntat under andra kvartalet. Marginalerna pressas av spelregleringar.

Bettingbolaget Kindreds spelöverskott summerades till 226 miljoner pund i det andra kvartalet. Väntat var ett spelöverskott på 237 miljoner pund, enligt Bloombergs sammanställning av sju analytikers estimat.

Kindred har tyngts av en nedåtgående trend i Sverige till följd av spelregleringar och tuffa jämförelsesiffror på grund av föregående års fotbolls-VM. Det beskriver bolagets vd, Henrik Tjärnström, vid dagens telefonkonferens.



Trots det tyngda resultatet förväntar sig Tjärnström att ebitda-marginalen under 2020 med hjälp av bidrag från redan reglerade marknader ska påbörja sin resa mot normala nivåer igen.



Kindred fortsätter även att expandera sin verksamhet i USA, vilken bolaget tror kommer bidra med ett nytt aktieägarvärde, men Tjärnström bedömer inte att den amerikanska marknaden ska kunna bidra till resultatet under en överskådlig framtid.



Aktien har i skrivande stund fallit med 24 procent till 63,06 kronor senast betalt efter att resultatet i andra kvartalet kom in betydligt sämre än väntat.

