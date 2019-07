Nytt hastighetsrekord när studenter deltog i Elon Musks Hyperloop-tävling

Under söndagen arrangerades den fjärde finalen i SpaceX årliga Hyperloop Pod-tävling.

Tävlingen hålls årligen i en testtunnel utanför Hyperloops högkvarter i California. Där får internationella studenter från en rad olika universitet delta med egenbyggda poddar.

För att kvalificera till finalen var studentlagen tvungna att visa för personalen på Elon Musks SpaceX och Boring Company att poddarna klarade av att köra i tunnlarna. Av de 21 lag som ställde upp i tävlingen, fick fyra team grönt ljus för att tävla i finalen baserat på kriterier som säkerhet och lämplig poddesign.

Det skriver TechCrunch.

I år var tävlingen om möjligt än mer utmanande, bland annat eftersom alla poddar var tvungna att använda egna kommunikationssystem.

Studentlagen som inte lyckades kvalificera sig för finalen på söndagen fick chans att testa sina poddar på en enkelspårig bana. Banan är sluten och trycket lågt, vilket skapar en vakuumliknande miljö.

Det totala antalet studenter som deltog var 700 personer. Vinnarna blev tyska studenter från Technical University of Munich. Deras team TUM Hyperloop kammade hem segern för fjärde året i rad.Team TUM:s pod slog rekord med topphastigheten 463,5 kilometer per timme.

På plats fanns också studenter från Kungliga Tekniska Högskolan. I år var första gången som KTH-laget deltog i tävlingen. På sin Facebook-sida skriver laget att de känner sig "självsäkra och ser verkligen fram emot att ställa upp i 2020 års Hyperloop-tävling".

Elon Musk har kommenterat tävlingen och poängterar att han tycker att den är "kul, inspirerande och resulterar i användbar teknik".

Efter TUM Hyperloops vinst utlovade han dessutom en ny testtunnel, som kommer att vara 10 km lång och med en kurva.

Next year’s @Hyperloop competition will be in a 10km vacuum tunnel with a curve