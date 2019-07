Nu kommer Eurovision till USA – via Netflix

Netflix kommer att sända årets Eurovision samt de två semifinalerna i USA med start den 22 juli. Det uppger musiktävlingen på Twitter, rapporterar Endgadget.

Eurovision 2019 sågs av 182 miljoner människor i 40 europeiska länder. De tre eventen tillsammans erbjuder drygt åtta timmar av musik inklusive rösterna i slutet för att kora vinnaren.

Förutom Eurovision 2019 kommer Netflix att erbjuda amerikanska tittare möjligheten att on-demand följa nästa års upplaga av musiktävlingen.

Fans in the USA react to the news that all 3 shows from the 2019 #Eurovision Song Contest are available to binge watch on @Netflix in the 🇺🇸 from Monday 22nd July!💻



