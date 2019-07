Peab: Fastighetsförsäljning och låga räntor lyfter resultat

Nettoomsättningen steg till 14 336 miljoner kronor (13 453), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 13 884 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 821 miljoner kronor (677), väntat rörelseresultat var 772 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 5,7 procent (5,0). Försäljning av fastigheter från delägda bolaget Acturum har påverkat rörelseresultatet positivt med 170 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 688 miljoner kronor (572), analytikerkonsensus var 620 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 2,33 kronor (1,94).

Orderingången landade på 10 817 miljoner kronor (16 257), vilket är 12 procent sämre än analytikerkonsensus.

- Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab i en kommentar i delårsrapporten.

Bostadsbyggandet och övrigt husbyggande i Sverige förväntas att minska under 2019. I Norge förväntas en stabil efterfrågan för bostäder och en ökning av övrigt husbyggande under 2019. I Finland väntas byggandet av flerbostads hus vända ned under 2019 medan det är tillväxt för övrigt husbyggande. I Sverige och Norge bedöms marknadsförutsättningarna för anläggningsmarknaden som goda och prognoserna visar på tillväxt för de kommande två åren.

De nordiska länderna har stabil ekonomi och fortsatt låga räntor och ett stort underliggande behov ger ett bra fundament för byggmarknaden över tid. "För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar i vissa segment med uppgångar i andra", skriver Peab i delårsrapporten.

