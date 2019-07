Streamingjätten rasade efter abonnentmiss

Netflix räknar med att dra in 7 miljoner nya abonnenter under kvartalet.

Streamingjätten Netflix redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Resultatet var bättre än väntat men tillväxten i antalet abonnenter var rejält under förväntningarna vilket får aktien att rasa med över 10 procent.

Omsättningen uppgick till 4,92 miljarder dollar (3,91), att jämföra med Refinitivs analytikerkonsensus som låg på 4,93.

Resultat per aktie hamnade på 0,60 dollar (0,85), vilket är 7 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,56.



Antalet nya abonnenter under kvartalet var 2,7 miljoner vilket var klart lägre än väntade 5,05 miljoner. Netflix skriver att den svaga siffran är kopplad till alla regioner, men något mer i regioner med prishöjningar. Företaget bedömer däremot att konkurrensen inte var en faktor.



För det tredje kvartalet spår Netflix att omsättningen blir 5,25 miljarder dollar med ett resultat på 1,04 dollar per aktie. Analytikernas estimat ligger på 5,24 miljarder respektive 1,04 dollar per aktie och är därmed i linje med Netflix egna prognoser.

Företaget räknar med att dra in 7 miljoner nya abonnenter under kvartalet.

Samtidigt som bland annat Disney, NBC och WarnerMedia förbereder sig för att lansera sina egna fristående streamingtjänster har analytiker ifrågasatt om Netflix kommer att påverkas.

Reed Hastings, Netflix vd, är dock inte orolig över tillströmningen av konkurrenter till streamingindustrin, skriver CNBC.

”Fördelen med att ha något klämkäckt som 'streaming-krigen' är att det drar till sig mer uppmärksamhet, och på grund av det, kan konsumenter snabbare byta från vanlig TV till streaming-TV”, sade Hastings i samband med telefonkonferensen på onsdagskvällen.

Vidare säger Hastings ”Jag kan slå vad om att de flesta anställda på Netflix har en prenumeration på HBO. Vi älskar deras innehåll som de gör och det sporrar oss att bli ännu bättre.”