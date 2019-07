Poddduell: Apple kontrar Spotify

Apple ska ha kontaktat diverse medieföretag gällande köp av exklusiva rättigheter till podcasts, men teknikjätten har ännu inte gått ut med sin strategi, uppger källor till Bloomberg News.



Samtidigt har Spotify utökat sin satsning inom branschen genom ett förvärv av podcaststudion Parcast and Gimlet.



Spotifys vd, Daniel Ek, har uttryckt att de under året planerar att spendera kring 3.7 till 4.7 miljarder kronor på uppköp av poddar, enligt CNBC.



Apple och Spotify har sedan tidigare en ansträngd relation, vilken i år påverkats av Spotifys konkurrensanmälan av Apple i Europa.



Spotify tappade 1,8 procent på börsen under tisdagen.

