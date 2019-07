Nu ska vita huset undersöka tech-förräderi

Vita huset kommer att titta närmare på anklagelserna mot Google om samröre med den kinesiska regimen, anklagelser som tillkännagavs av tech-miljardären, Facebook-styrelsemedlemmen och Trump-sponsorn Peter Thiel i ett anförande vid ett republikanskt konvent, skriver president Donald Trump på Twitter.





“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look!