Mjölkkrig: Ko-fria alternativ står i rampljuset

Redan 2014 inleddes mjölkkriget i Sverige på allvar. Oatly blev stämd av Svensk Mjölk för annonser som svartmålade mjölk med slogan ”No milk, No soy, No badness”. Nu planerar Oatly att ta över världen. Det skriver SvD Näringsliv.

Mjölkkonsumtionen har minskat med 25 procent i Sverige under det senaste decenniet. Många har valt att gå över till växtbaserade alternativ på grund av miljöskäl och hälsoaspekter. Oatly drar nytta av trenden och utropar: ”Hey food industry, show us your numbers”. Företaget, som ägs av internationella riskkapitalister, har storslagna planer.

“Målet är att nå en försäljning på 10 miljarder 2023. Jag tror det kan gå”, säger företagets vd Toni Petersson. Samtidigt tillägger den svenska direktören med rötter i Asien att Oatly är inte bara produkter, utan en hel livsstil.

Många nya växtbaserade alternativ dyker upp dagligen. Nyligen har ett företag som heter Perfect Day meddelat att efter fem års arbete skapades glass av vassleprotein som kommer från genetiskt modifierad jäst.

Det gäller dock att komma ihåg att livsmedelsforskningen sponsras i hög grad av just mejeribranschen och dess utmanare. Det skriver Marion Nestle i sin nya bok Unsavory truth – How the food companies skew the science of what we eat. Boken belyser att sannolikheten att ett enda livsmedel är avgörande för vår hälsa är låg.

