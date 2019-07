Lagförslag om techförbud – straff på över 9 miljoner kronor per dag

Ett förslag om att förbjuda stora tech-bolag från att utfärda digitala valutor eller agera som finansiella institutioner har diskuterats av den demokratiska majoriteten i representanthusets finansutskott, House Financial Services Committee, skriver Reuters.

Utkastet på ett lagförslag som getts namnet ”Keep Big Tech Out Of Finance Act” och som skulle omfatta tech-bolag vars kärnverksamhet utgörs av online-plattformar med minst 25 miljarder dollar i årliga intäkter har cirkulerat bland finansutskottets demokrater. Utkastet innehåller regler om böter uppgående till 1 miljon dollar per dag som åläggs det bolag som bryter mot lagen, skriver Reuters som kommit över en kopia.

Om utkastet vinner gillande kan det leda till ett lagförslag som blockerar Facebooks planerade lansering av kryptovalutan Libra, som bolaget avser rulla ut under 2020.

Ett sådant lagförslag skulle dock sannolikt möta motstånd av vissa mer innovationsdrivna republikanska kongressledamöter, skriver Reuters. Dessutom, om ett lagförslag skulle passera representanthuset, återstår fortfarande senaten med ytterligare hinder, poängterar nyhetsbyrån.

