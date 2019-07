Här är 6 vanor som miljardärerna har

Det finns fler likheter i miljardärernas vardagsvanor än vad man kanske tror. Det rapporterar Business Insider.

Läs även: Hon blir delägare i Läckbergs investmentbolag

Författaren Rafael Badziag släppte nyligen en bok kring ämnet; "The Billion Dollar Secret: 20 Principles of Billionaire Wealth and Success". I den intervjuar han 20 miljardärer om allt ifrån affärsidéer till vardagsrutiner. Med i urvalet fanns allt ifrån den amerikanska riskkapitalisten Warren Buffet till den nordiska hotellägaren Petter Stordalen.

Rafael hittade framförallt en hel del gemensamma nämnare för miljardärernas dagsvanor. Något som nästan vem som helst kan anamma. Dessa följer nedan:

1. Vakna tidigt

Att gå upp tidigt på morgonen är den vanligaste vanan bland framgångsrika entreprenörer. Enligt Rafaels intervjuer så går miljardärerna i genomsnitt upp redan klockan 5.30 på morgonen. Anledningen är att morgonpigga entreprenörer får mer energi och produktivitet för att uträtta det som ska göras under dagen.

2. Håll dig hälsosam

Varje miljardär i Rafaels urval har strikta träningsrutiner, oavsett kön och ålder. Den äldre gruppen slutar inte heller träna. Och sport och träningsmomenten sker oftast i samband med den tidiga morgonen, för att kickstarta dagen på bästa möjliga sätt.

Ett annat konstaterande är att ett flertal av miljardärerna har varit eller delvis är atleter. Inom näringslivet är det fördelaktigt att ha den mentala och den fysiska styrka som sporten bidrar med, menar Rafael. Mycket inom entreprenörskap och affärsverksamhet handlar om teamwork, stark motivation och vilja samt förmågan att tänka klart. Något som många av miljardärerna fått av sporten.

3. Läs

Miljardärerna läser mycket och ofta. Precis som med träningen så är det något som görs regelbundet och i varierad form. Allt från tidningar, noveller och romaner till industrirapporter konsumeras på en daglig basis. Petter Stordalen tycker särskilt mycket om deckare.

Warren Buffett menar att han tillbringar 80 procent av sin vakna vardag framför en bra bok. Superinvesteraren Marc Cuban läser i genomsnitt tre timmar om dagen om de industrier han är verksam i.

Den röda tråden för miljardärernas läsande är att att det man läser är av personligt värde. Rafael pekar på tipset om att ha en satt "lästid" varje dag för att få in rutinerna.

4. Fundera

Enligt boken så lägger miljardärerna mycket tid på att tänka, och oftast i kombination med träning.

En mer utförlig studie gjordes för några år sedan av författaren Thomas C. Corley, som släppte sitt femåriga arbete i boken "Change Your Habits, Change Your Life" (2016). I den samlade han vanor från 177 självgjorda miljardärer, och fann att en vital vana är just att tänka och reflektera.

Frågor som miljardärerna då formulerade till sig själva var; "vad kan jag göra för att tjäna mer pengar?", "blir jag lycklig av mitt jobb", "tränar jag tillräckligt?" och "kan jag engagera mig mer?".

5. Skapa rutiner

Många vanor kan forma rutiner, vilket enligt miljardärerna är mest ultimat för framgång.

Allra viktigast är, kanske inte helt oväntat morgonrutinen. Nästan alla miljardärer som Rafael intervjuade har en morgonrutin som innefattar alla ovanstående punkter, men även standardrutiner på ställen som kontoret.

6. Var diciplinerad

Enligt Rafael så är de miljardärer han intervjuat de mest diciplinerade människor han någonsin träffat. De har höga krav på sig själva och sin omgivning och nöjer sig inte med lagom.

Slutligen lägger Rafael till att dessa personer inte är övermänskliga supermänniskor. De, precis som du och jag känner sig lata ibland. Skillnaden är att det finns en konstant medvetenhet om detta, och en ambition i att förbättra sig. De tar kampen om att övervinna deras svagheter helt enkelt.

Läs även: Amazon pröjsar 2,5 miljarder – för rättigheter till Sagan om ringen