Hon blir delägare i Läckbergs investmentbolag

Invest in Her bidrar till ett jämlikt näringsliv genom investeringar, rådgivning och affärsutveckling.

Investmentbolaget Invest in Her grundades 2017 av deckardrottningen Camilla Läckberg och har en tydlig målsättning att bidra till ett jämlikt näringsliv genom riktade investeringar.

I dag drivs bolaget av Camilla Läckberg tillsammans med Christina Saliba. Och nu får investmentbolaget en tredje delägare i form av Lina Hellqvist, som har en bakgrund inom insamlings- och hållbarhetsarbete. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Lina Hellqvist har arbetat med Invest in Her sedan starten. Hon har också uppdrag inom

den ideella föreningen Project Playground FC och förtroendeuppdrag som

styrelseledamot.

"Med fler kvinnliga ägare blir samhället starkare, på den tanken vilar hela Invest in Her.Vi måste leva som vi lär. Lina delar våra värderingar och kompletterar mig och Camilla med sin mångåriga erfarenhet inom hållbarhetsfrågor, affärsmannaskap och insamlingsverksamhet", säger Christina Saliba, vd för Invest in Her.

"Är man så värdefull som Lina är för en verksamhet som existerar just för att stärka kvinnligt ägande, då ska man förstås ha en plats vid ägarbordet. Nu fortsätter vi att förändra näringslivet och samhället tillsammans", säger Camilla Läckberg, grundare av Invest in Her.

Förutom kapitaltillskott bidrar Invest in Her med rådgivning och affärsutveckling.

